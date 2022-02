Leeds : Les hommages de Guardiola et Conte à Bielsa

Je serai éternellement reconnaissant pour tout ce que toi et ton staff avez fait pour moi et ma famille. Une légende du club de notre ère. Merci Marcelo"

, a-t-il écrit sur Twitter.

Guardiola salue une influence "énorme", Conte parle d'un "maître"

Son héritage est là dans la ville de Leeds, le club et, je suis à peu près sûr, avec les joueurs. Son influence est énorme. Malheureusement, en tant que managers, nous sommes soumis aux résultats et dernièrement ils n'étaient pas bons. Mais au cours des trois ou quatre saisons, le jeu développé a été spectaculaire à regarder et je lui souhaite tout le meilleur", a commenté l'entraîneur de Manchester City.



Leeds United can confirm the club have parted company with head coach Marcelo Bielsa

— Leeds United (@LUFC) February 27, 2022

Honnêtement je suis très déçu car on parle d'un manager important et on parle d'une personne qui est un maître pour beaucoup de managers, pour beaucoup d'entraîneurs dans le passé et dans le présent", a confié Conte. Puis de continuer sur sa douleur, notamment : "Je pense qu'hier, quand j'ai lu les informations, celle-ci m'a fait mal. Nous ne parlons pas seulement, je le répète, d'un manager avec une excellente idée et vision du football et qui a beaucoup appris à d'autres personnes, en particulier aux personnes de ce métier (...) Il a toujours montré une grande intégrité dans toutes les situations possibles. Et honnêtement, dans le football, ce genre de personne se fait rare."



L'aventure de Marcelo Bielsa à Leeds s'est achevée dimanche après trois ans et demi à la tête de ce club mythique. En raison de la 16ème place de l'équipe, mais également de la dynamique négative traversée - 4 défaites consécutives et 17 buts encaissés - Andrea Radrizzani, propriétaire majoritaire du club, a dû prendre "la décision la plus difficile" de son mandant. Toutefois, l'impact de l'Argentin a été salué par de nombreux fans et désormais anciens joueurs, comme par exemple Liam Cooper, le capitaine de Leeds.Bielsa, qui a su faire remonter Leeds en Premier League pour la première fois depuis 16 ans lors de l'été 2020, a également obtenu le meilleur bilan pour un promu avec une 9ème place lors de l'exercice 2020-2021. Si cette saison a été très compliquée pour lui, il a été salué par deux de ses homologues, Pep Guardiola et Antonio Conte. Le premier, qui a toujours cité Bielsa comme une grande inspiration dans sa carrière, s'est montré désolé pour le natif de Rosario. "Antonio Conte est lui le dernier entraîneur à avoir croisé la route de Marcelo Bielsa en tant que coach de Leeds. La lourde victoire des Spurs à Elland Road (0-4) a sonné la fin du parcours de Bielsa en Premier League, mais le coach italien n'a eu que des mots positifs à son égard, ce lundi. "Comme attendu,Il s'est engagé jusqu'en 2025 et aura pour mission de maintenir Leeds dans l'élite du football anglais.