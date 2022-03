Le FC Barcelone souhaite faire signer l'ancien jour de Rennes Raphinha en provenance de Leeds United lors de l'été. Il n'y a aucun problème du côté du joueur - il veut venir et le fait que Deco soit son agent a bien aidé les choses. Mais Mundo Deportivo rapporte que Leeds pourrait poser un problème.

Leeds exagère pour Raphinha

Raphinha est sous contrat avec le club de Premier League jusqu'en 2024 et Leeds veut un montant similaire à celui que le FC Barcelone a payé à Manchester City pour signer Ferran Torres en janvier dernier. Barcelone a payé 55 millions d'euros plus 10 millions d'euros de variables pour Ferran et Leeds évalue Raphinha, international brésilien de 25 ans, de manière similaire. Leeds perdra tout pouvoir de négociation s'il est relégué, ce qui est une possibilité réelle étant donné la gravité de sa saison.