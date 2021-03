Leeds et Chelsea se neutralisent / Premier League (J28)

Une opposition de styles était pressentie ce samedi à Elland Road entre le Leeds de Marcelo Bielsa et le Chelsea de Thomas Tuchel. La bataille entre ces deux formations fut bel et bien équilibrée, mais moins spectaculaire que prévue. Les 90 minutes se sont écoulées sans la moindre réalisation réussie.

Il a même fallu attendre la deuxième mi-temps pour voir les débats s’animer vraiment dans cette confrontation. Auparavant, c’était un duel bien pauvre, à peine égayé par un tir de Tyler Roberts sur la transversale (17e) ou une tentative de Kai Havertz bien sortie par Illan Meslier (45e). La première période a sinon ressemblé à une vraie bataille tactique, où les deux camps se sont un peu trop respectés, oubliant totalement leurs velléités offensives.

Au retour des vestiaires, c’était légèrement mieux, avec moins d’erreurs techniques des deux côtés. Les Peacocks se sont montrés un peu plus entreprenants que les Blues. C’est ce qui a contraint Edouard Mendy a signé un bel arrêt réflexe devant Raphina (55e). Le même Raphina s’est rendu auteur d’une autre frappe à la 77e, mais contrée par un adversaire.

3 - Chelsea have had more goalless draws in 10 Premier League games under Thomas Tuchel (3) than they did in 57 under Frank Lampard (2). pic.twitter.com/kElnYZVrB4

