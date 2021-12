Après le rachat récent de Newcastle United par des investisseurs saoudiens, qui en ont fait le club le plus riche du monde, les discussions sur un rachat de Leeds United pourraient permettre à ce club de combler son retard sur la liste des clubs les plus riches. Actuellement, 44 % des parts de Leeds United sont détenues par les 49ers Enterprises, qui possèdent la franchise des San Francisco 49ers en NFL.

Leeds sous pavillon américain ?



The Athletic a rapporté que l'entreprise cherche à posséder 100 % de Leeds pour 470 millions d'euros et qu'elle a jusqu'en 2024 pour conclure l'affaire pour ce montant. Les fans de Leeds United doivent-ils commencer à rêver ?

Leeds a une partie de sa propriété partiellement détenue par les 49ers depuis 2018 et les relations entre les fans et les dirigeants ont été bonnes dans l'ensemble. Si l'entité américaine conclut l'affaire, alors Leeds sera l'un des clubs les plus riches de Premier League, et un autre formation sous propriété américaine.