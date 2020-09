Leeds : Bielsa annonce qu'il va rester cette saison

Architecte de la montée de Leeds en Premier League, ce que le club attendait depuis 16 ans, Marcelo Bielsa a soulagé les fans de ce club mythique, ce jeudi en conférence de presse. Alors que le promu va affronter Liverpool, samedi lors de la première journée de la saison 2020-2021 (18h30), le technicien argentin a évoqué le thème de son avenir. En fin de contrat, il n'a pas encore prolongé de façon officielle son bail.



"Je travaillerai la saison prochaine à Leeds United. Tout a été réglé. C'est sûr que je serai là la saison prochaine", a-t-il commenté, affirmant que ce serait "un match très spécial", face au Liverpool de Jürgen Klopp : "c'est l'une des meilleures équipes du monde, avec un bon système et de très bons joueurs", a expliqué l'ancien coach de l'OM.

Bielsa veut tenter de "jouer de la même manière" en Premier League

Leeds United, sacré champion en Championship la saison passée avec une avance de 10 points sur son dauphin, West Bromwich, sera attendu dans l'élite du football anglais, particulièrement en raison du style intense imprimé par Bielsa dans ses équipes, et l'Argentin ne sait pas encore comment Leeds va répondre aux particularités de la Premier League, mais ne compte pas, dans la mesure du possible, varier son approche.



"Il est difficile de dire comment nos joueurs vont s'adapter à la Premier League. Nous nous sommes préparés pour cela, mais nous devons le montrer sur le terrain. Pour commencer, nous allons essayer de jouer de la même manière", a-t-il indiqué.