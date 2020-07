Leeds : Andrea Radrizzani songe à Ibrahimovic et Cavani

Cavani, une option à évaluer pour Leeds

"Je pense que c'est un honneur pour Marcelo comme pour tout autre entraîneur d'être à la tête d'un club comme Leeds United en Premier League. Donc, à la fin, nous n'avons pas à persuader qui que ce soit de rester dans notre club. C'est sur le mérite et l'ambition parce que c'est un grand club", a-t-il indiqué.

Leeds a récemment mis fin à 16 ans d'attente pour un retour en Premier League et le propriétaire du club anglais, Andrea Radrizzani, a parlé à Sky Sport Italia de ses projets sur le marché des transferts, à commencer par Ibrahimovic comme une option possible, même si il a estimé que ce serait compliqué de convaincre le géant suédois de rejoindre le récent promu dans l'élite du football anglais. "Ibrahimovic sera certainement difficile. Nous avons essayé de le signer en janvier, mais il a choisi de rejoindre Milan et l'accord a disparu. Maintenant, je pense qu'il est trop tard, l'intensité du football anglais est différente", a-t-il assuré, alors que l'ex-joueur du PSG a désormais 38 ans.Toutefois, un autre ancien joueur du club francilien est ciblé par Leeds, en la personne d'Edinson Cavani. Et sur ce dossier, le propriétaire de Leeds est bien plus optimiste., a jugé Radrizzani.Marcelo Bielsa est en fin de contrat avec le club anglais. Si son avenir reste flou, Radrizzani a valorisé le technicien argentin, en saluant le prestige du club.