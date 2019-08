League Cup: Norwich et Crystal Palace déjà dehors

Le 2e tour de la League Cup anglaise a globalement souri aux formations de l'élite mardi soir. Toutefois, Norwich City a fait exception à la règle puisque les Canaries, battus samedi dernier à domicile par Chelsea (2-3) en championnat, ont été sortis par les amateurs de Crawley, issus du quatrième échelon britannique (1-0). De son côté, Crystal Palace n'a pas fait beaucoup mieux puisque les Eagles ont été piégés par Colchester à Selhurst Park à l'issue de la séance de tirs au but (0-0, 4-5 t. a. b.), et doivent eux aussi rendre les armes face à un adversaire de League Two.

Dans le même temps, West Ham United n'a pas rencontré de grosse difficulté à Newport (0-2), avec des buts de Jack Wilshere et Pablo Fornals à la clef. Watford, emmené par l'ancien Rennais Ismaïla Sarr, buteur, a éliminé Coventry City (3-0), alors qu'Aston Villa a corrigé Crewe Alexandra dans son antre (1-6), avec notamment un but de l'ex-Caennais Frédéric Guilbert. Sheffield United s'est débarrassé des Blackburn Rovers (2-1), alors que Southampton l'a emporté à Fulham (0-1). A noter que le Leeds United de Marcelo Bielsa est aussi tombé à domicile, face à Stoke City (2-2, 4-5, t. a. b.).