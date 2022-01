League Cup : Liverpool demande le report de sa demi-finale contre Arsenal

Les Reds ont officiellement demandé à l'EFL que le match soit reprogrammé après que d'autres tests positifs présumés aient été enregistrés parmi les joueurs et le personnel, associés à d'autres facteurs ayant une incidence sur la sélection, notamment la maladie et les blessures. En réponse, le club a interrompu les préparatifs au centre de formation AXA, ce qui signifie que la séance d'entraînement de l'équipe première de mardi a été annulée", peut-on notamment lire sur le communiqué officiel de Liverpool.

We can confirm an application has been submitted for the postponement of Thursday’s Carabao Cup semi-final, first-leg tie with Arsenal due to an escalating number of suspected positive COVID-19 cases and player availability.