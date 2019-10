League Cup: L’incroyable victoire de Liverpool contre Arsenal

Le choc des 8e de finale de la League Cup entre Liverpool et Arsenal a été exceptionnel, mercredi soir à Anfield. Au terme d’un incroyable 5-5 en 90 minutes, les Reds se sont qualifiés pour le tour suivant.

Liverpool a ouvert le score grâce à un csc de Shkodran Mustafi (6e), avant trois buts londoniens signés Lucas Torreira (19e) et Gabriel Martinelli (26e et 36e). James Milner a réduit l’écart avant la pause, sur penalty (43e). Ainsley Maitland-Niles a redonné 2 buts d’avance à Arsenal, mais Alex Oxlade-Chamberlain (58e) et Divock Origi (62e) ont remis les équipes à égalité.

Joe Willock pensait avoir donné la victoire à Arsenal (70e), mais Divock Origi a égalisé au bout du temps additionnel (94e), permettant alors à Liverpool d’arracher les tirs au but. Caoimhin Kelleher, le 3e gardien de Liverpool, a repoussé la 4e tentative de Dani Ceballos et Curtis Jones, 18 ans, a libéré les Reds.