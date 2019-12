Qualifiés pour les quarts de finale de League Cup :

• Aston-Villa

• Leicester

• Manchester City

• Manchester United



Le Real et le Barça n'étaient pas les seules grosses écuries d'Europe de sortie ce soir. Loin s'en faut.Si une très jeune et fortement remaniée formation de Liverpool s'était écroulée mardi soir face à Aston Villa, les deux Manchester ont fait bien mieux ce mercredi. Opposé à la modeste formation d'Oxford United, Manchester City n'a pas eu à forcer son talent pour l'emporter 3-1. Cancelo à ouvert le score, Taylor a égalisé et un doublé de Raheem Sterling a fini par mettre tout le monde d'accord.À domicile, face à Colchester, United n'a pas non plus fait dans le détail pour gagner 3-0 avec une ouverture du score de Rashford, qui ne marque pas juste contre les gros, un CSC de Jackson et une réalisation d'Anthony Martial. Trois buts inscrits en seconde période. Plus intéressant puisque opposant deux formations de l'élite, le duel entre Everton et Leicester a été décidé aux tirs au but après un score de 2-2 à l'issue du temps réglementaire. Une loterie remportée par les Foxes.