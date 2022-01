Après quelques turbulences internes, les affaires reviennent pour Chelsea et Thomas Tuchel. Dans sa quête de titres avec les Blues, le technicien allemand commence à entrevoir une fin de saison excitante, bien que tout reste à faire. Ce mercredi, son équipe était opposée à Tottenham pour un derby londonien toujours très attendu, à défaut d'être le plus tendu. Et c'est bien Chelsea qui a eu le dernier mot dans ce premier round. Plus efficaces, plus cliniques, les Blues ont presque réglé l'affaire dès la mi-temps.

Chelsea n'a pas tremblé

Le premier événement de la soirée résidait dans la titularisation de Romelu Lukaku, confirmant au passage que la hache de guerre entre le buteur belge et son manager est bien enterrée. Incisifs et pressants d'entrée de jeu, les hommes de Tuchel n'ont pas tardé à matérialiser leur domination. Le classieux Havertz, lancé en profondeur, a déclenché une frappe du gauche que Sanchez n'a pu que prolonger dans son propre but (1-0, 5e). Vraiment pas vernis, les Spurs ont encore été bernés sur un nouveau coup de billard avant la pause, Ben Davies trompant Hugo Lloris après un rebond malencontreux suite à une tête de Tanganga (2-0, 34e).



Avant et après cela, Chelsea bien mené sa barque. Compacts et appliqués, les coéquipiers de N'Golo Kanté se sont attelés à bien fermer les espaces pour conserver cet avantage après le repos. Tout juste pourra-t-on noter un lob astucieux de Werner qui a contraint Lloris à sortir le grand jeu (62e). Tout en maîtrise, Chelsea conclut cette première manche avec sérénité.