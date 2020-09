Les hommes de Frank Lampard n’ont pas fait dans la demi-mesure face aux pensionnaires de Championship. Avec une onze de départ très compétitif et dans lequel figurait notamment l’ancien Parisien Thiago Silva, les Londoniens ont survolé les débats de bout en bout. L’Allemand Kai Havertz a été le principal bonhomme de cette rencontre. Critiqué pour ses deux premières prestations décevantes avec les Blues, l’ancien de Leverkusen s’est libéré en claquant un triplé. Les autres buts de Chelsea ont été l’œuvre de Tammy Abraham, de Ross Barkley et d’Olivier Giroud.

3 - Kai Havertz's hat-trick is the first of his senior career, in what is his 153rd appearance for Bayer Leverkusen/Chelsea. Hero. #CHEBAR pic.twitter.com/Hsa5EmO9cg