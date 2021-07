Objectif : avoir des stades à pleine capacité

Selon une information de l'agence de presse Press Association, les rencontres de Premier League devraient bientôt faire l'objet d'une mesure plus restrictive par rapport à la COVID-19. Seules les personnes entièrement vaccinées devraient avoir accès aux stades de première division anglaise. Une mesure qui doit encore être actée dans les jours à venir, et qui pourrait être effective à partir du mois d'octobre.

Le gouvernement et les instances britanniques réfléchissent également à l'étendre aux divisions inférieures pour le football, et à d'autres disciplines sportives. « Cela permettra non seulement d'avoir des stades à pleine capacité, mais aura également l'avantage d'inciter les gens de tous âges à aller se faire vacciner », a précisé une source du gouvernement dans des propos repris par L’Équipe.