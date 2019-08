Le trio des Gunners enfin d'attaque ?

Après deux victoires consécutives pour débuter la saison, à Newcastle (0-1) et contre Burnley (2-1), Arsenal a été surclassé samedi dernier par Liverpool, des champions d’Europe vainqueurs 3-1 à Anfield. Un match que les Gunners ont fini, dans les dix dernières minutes, avec Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette et Nicolas Pépé sur le terrain.

Un trio qui pourrait enfin débuter, dimanche après-midi (17h30), lors du derby du nord de Londres contre Tottenham. "Oui, ils peuvent débuter tous les trois. Mais il faut rester calme, a lâché Unai Emery jeudi en conférence de presse. Lacazette, par exemple, avait un problème à une cheville. Mais il va de mieux en mieux, c’est très positif. Concernant, Pépé, il est arrivé plus tard que les autres mais il se sent de mieux en mieux à chaque match. Et Aubameyang est très important pour nous. Il a marqué deux buts lors des deux premiers matches, et a eu deux ou trois bonnes situations contre Liverpool."

"Ils peuvent débuter ensemble, mais aussi se retrouver à évoluer ensemble pendant le match. Ça va dépendre de notre plan de jeu", a également confié l’entraîneur basque. Face à des Spurs quelque peu poussifs en ce début de saison et battus à domicile par les Magpies le week-end dernier (0-1), l’occasion est belle, et les fans d’Arsenal ont hâte de les voir enfin jouer ensemble d'entrée. En espérant sûrement que l’ancien Lillois, transfert le plus cher de l’histoire du club (80 millions d’euros) et titulaire pour la première fois contre les Reds, réussisse à ouvrir son compteur en Premier League.