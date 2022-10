Le très convoité Zaha s’éloigne d’Arsenal

Wilfried Zaha a longtemps été lié à un départ de Selhurst Park au fil des ans, mais un transfert ne s'est jamais concrétisé et il est resté au club londonien pendant longtemps. Le joueur de 29 ans avait l'ambition de jouer la Ligue des Champions mais n'a jamais eu cette chance dans sa carrière, malgré des liens avec plusieurs clubs jouant au plus haut niveau du football européen.

Zaha va prolonger chez les Eagles

Maintenant, Palace est déterminé à ne pas le perdre sur un transfert gratuit et va ouvrir des discussions pour prolonger son séjour au club pour les prochaines années. Le manager de Crystal Palace, Patrick Vieira, a confirmé le désir de son club de garder Zaha à Selhurst Park sur le long terme, ce qui constitue un coup dur pour des clubs comme Chelsea et Arsenal.

S'exprimant devant les médias, Vieira a déclaré : "Wilfried sait ce que le club pense de lui, et nous savons ce qu'il pense du club. Il y aura des discussions [sur un nouveau contrat] mais pour moi et pour le club, ce qui est important, c'est qu'il joue à ce niveau, qu'il soit régulier et qu'il aide les jeunes joueurs autour de lui à grandir et nous verrons ce qui se passera."