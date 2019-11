Le TAS déboute Manchester City, qui risque l’exclusion de la Ligue des Champions

Manchester City et tous ses supporters sont en train de trembler à l’idée de devoir rater dans le futur une ou plusieurs éditions de la Ligue des Champions. Car c’est bien la menace qui pèse sur eux actuellement en raison de violation supposée des règles du fair-play financier. Le cas du club anglais va être examiné de près par la chambre de jugement de l’UEFA, sous ordre de l'instance de contrôle financier des clubs (ICFC), et la démarche qui consistait à faire annuler cette investigation n’a pas porté ses fruits.

La sanction de l'UEFA risque d'être sévère

Les reproches qui sont formulés à Manchester City c’est d’avoir des contrats de sponsoring surévalués dans le but d’équilibrer ses comptes, et échapper ainsi aux sanctions de la FPF. Jusqu’à l’année dernière, les responsables anglais n’étaient guère inquiétés, mais des révélations de Football Leaks leur ont porté un sérieux préjudice. Plutôt que rester les bras croisés, ces derniers ont choisi d’anticiper les évènements et demander l’intervention du TAS. Or, cette instance, qui n’est généralement sollicitée qu’au tout dernier recours, a fait savoir qu’elle ne peut se prononcer sur une procédure en cours, tant qu'une éventuelle sanction n'était pas prononcée. Déjà condamné par l’UEFA en 2014, mais uniquement à travers des sanctions financières, Manchester City risque très gros si les torts qu’on lui prête sont avérés. Ça serait un énorme coup porté non seulement aux ambitions de ce club, mais aussi à sa réputation.