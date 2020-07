Le tacle de Guardiola à Arsenal : « Pas de respect pour eux »

Pep Guardiola n'a pas du tout apprécié la démarche d'Arsenal, signataire en compagnie de sept autres formations anglaises d'un courrier envoyé au tribunal arbitral du sport (TAS) afin de valider l'exclusion de Manchester City des Coupes d'Europe pour les deux prochaines saisons. Si le TAS a finalement statué en faveur des Citizens, le coach des Skyblues nourrit toujours une rancune tenace à l'égard des Gunners. S'exprimant en conférence de presse, le tacticien espagnol a été cash. "Watford et Norwich (les deux prochains adversaires des Citizens, ndlr) peuvent nous battre, mais je veux que nous soyons qui nous sommes. J’ai dit qu’après Arsenal, nous n’avons pas joué en première mi-temps comme en seconde. C'était le seul regret. Nous voulions jouer 90 minutes comme en seconde période", a d'abord regretté l'ancien boss du Barça au sujet de la récente élimination de son équipe face à Arsenal en demi-finales de FA Cup.

"Pas de respect en dehors du terrain".

"Mais après avoir été battus, nous nous serrons la main. Les adversaires méritent toujours mon respect et mon crédit. Et Arsenal, j'ai tout le respect pour ce qu'ils sont sur le terrain - pas beaucoup en dehors du terrain - mais sur le terrain, beaucoup. Félicitations à eux et bonne chance pour la finale", a tancé Guardiola.

