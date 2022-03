Le Suisse Wyss réfléchit à racheter Chelsea

"Je me laisse encore quatre ou cinq jours de réflexion. Abramovitch demande trop en ce moment. Chelsea lui doit 2 milliards de livres, sauf que Chelsea n'a pas d'argent. Cela signifie que ceux qui achètent Chelsea doivent dédommager Abramovitch", a-t-il expliqué. "Abramovitch fait partie des plus proches conseillers et amis de Poutine", a déclaré Wyss au Blick. "Comme tous les autres oligarques, il est paniqué. Il veut se débarrasser rapidement de Chelsea. Avec trois autres personnes, j'ai reçu mardi une offre pour acheter Chelsea à Abramovitch." Wyss, 86 ans et fondateur de l'entreprise de fabrication de matériel médical Synthes, a déclaré au journal suisse Blick qu'il avait été sondé mardi, avec trois autres personnes.

Cette annonce intervient après la déclaration d'Abramovitch samedi qu'il prévoyait de confier ses parts dans le club aux administrateurs de la Fondation Chelsea. Le Suisse a enfin affirmé qu'il ne ferait pas opération "seul". "Si j'achète Chelsea, ce sera avec un consortium de six à sept investisseurs". Pour le moment, Abramovitch ne figure pas sur la liste croissante des personnes physiques ou morales visées par les sanctions britanniques pour leurs liensd avec le régime de Vladimir Poutine.