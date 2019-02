Le sort s'acharne sur Manchester

Le nouveau record établi par Ole Gunnar Solskjaer ne consolera pas le technicien norvégien. Fort du match nul décroché face à Liverpool (0-0), dimanche, l’ancien attaquant des Red Devils totalise pourtant 26 points après ses dix premiers matches à la tête de Manchester United. Du jamais-vu en Premier League, l’ancien coach de Molde effaçant des tablettes les 25 points de Carlo Ancelotti à Chelsea.

Une performance forcément anecdotique au regard des mauvaises nouvelles s’étant accumulées tout au long du week-end. Car après Nemanja Matic, blessé à l’entraînement ce samedi et indisponible pour plusieurs semaines, ce sont Ander Herrera (20e), Juan Mata (25e) et Jesse Lingard (43e) qui ont, en à peine plus de vingt minutes, dû rejoindre l’infirmerie, dimanche, tous les trois victimes d’une blessure musculaire à la cuisse et contraints de sortir.

Trois blessures à laquelle s’ajoute celle de Marcus Rashford, touché à la cheville dès les premières minutes du match mais qui a pu finalement terminer tant bien que mal la rencontre. "Je n’avais jamais vu ça, devait bien souffler l’entraîneur mancunien à l’issue de la rencontre au micro de la BBC. Trois blessures à la cuisse, plus Marcus Rashford, dont la cheville a explosé d’entrée, qui aurait dû sortir et a montré un extraordinaire courage, mais ce qui fait qu’on a joué à dix et demi."

Encore deux matches avant Paris...

Au moins pourra-t-il se féliciter d’avoir finalement laissé au repos Anthony Martial, tout juste remis de sa blessure aux adducteurs contractée face au PSG. Une précaution bienvenue au regard de la rechute de Jesse Lingard, qui a certes débuté sur le banc mais dont la cuisse a donc de nouveau cédé moins de vingt minutes après son entrée en jeu. "Jesse a sans doute repris trop tôt", ne pouvait que concéder Ole Gunnar Solskjaer après coup.

C’est donc un Manchester United pour le moins amoindri qui risque de se présenter dans dix jours sur la pelouse du Parc des Princes et ce d’autant plus que les Red Devils devront également composer sans Paul Pogba, suspendu après son carton rouge reçu au match aller. Les Mancuniens n’ont désormais plus qu’à espérer que le sort les laisse tranquille lors des deux prochains matches face à Crystal Palace, mercredi, et Southampton, samedi…