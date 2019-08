Le premier titre de la saison est pour City !

Sans doute faut-il y voir toute la puissance de la Premier League ou comment un Community Shield, 97e du nom, peut dès les premières minutes de jeu, sur la pelouse de Wembley, créer la stupeur jusqu’en… Bavière ! En Allemagne, comme partout dans le monde, la PL, et a fortiori un choc entre Manchester City et Liverpool, formidables frères ennemis de la saison passée, fait forcément recette. Mais c’est surtout à Munich que les supporters du Bayern ont soudain partagé en ce dimanche la même inquiétude, née dans les rangs des Citizens, pour l’international allemand Leroy Sané.

Cible déclarée des champions d’Allemagne, l’attaquant, dont le transfert pourrait culminer cet été à 150 M€ (!), s’écroule après moins d’un quart d’heure de jeu, blessé après un duel et contraint de céder sa place à Gabriel Jesus. Le genre de coup dur qui n’ébranle pas City, capable d’ouvrir le score dans la foulée. Un coup-franc à trois sur lequel Kevin de Bruyne de la tête, puis David Silva, toujours aussi judicieux, d’une remise acrobatique trouvent Raheem Sterling, bien seul aux six mètres pour tromper un Alisson Becker un peu pataud (0-1, 12e). Le buteur qui démontre au passage qu’on peut aussi célébrer sans retenue, devant les tribunes de Wembley, cette ouverture du score face à son ancien club…

"Le premier titre est pour nous" (Guardiola)

Jürgen Klopp peut bien aligner neuf des finalistes de la Ligue des champions dans son onze de départ, il n’y a bien que Mohamed Salah et Roberto Firminho pour secouer les Reds. Mais, comme face à Lyon, où la jeune garde avait suffi à balader l’OL (3-1), il manque encore au buteur égyptien, pourtant déjà très en jambes, comme son partenaire brésilien, malgré leur été chargé à la CAN pour l’un et à la Copa America pour l’autre, l’efficacité devant le but, dont Salah, le plus dangereux, trouve même le poteau (8e, 15e, 29e).

Alisson est bien inspiré de sauver le but du break devant la tentative de De Bruyne (17e), car pour le reste, avec désormais un Rodri – recrue la plus chère de l’histoire de Man City, chipée à l’Atlético pour 70 M€ - qui trône déjà dans l’entrejeu, les joueurs de Pep Guardiola confisquent plus que jamais le ballon. Le coach catalan, déjà à 200 %, qui écope d’un carton jaune (selon le nouveau règlement en vigueur) suite à un tacle trop appuyé sur un de ses protégés qu’il ne digère pas...

Les Skyblues sont déjà entrés dans leur saison, les Reds un peu moins… Mais cela ne tarde pas avec ces montants touchés par deux fois par Virgil Van Dijk, dont la reprise du pied trouve la transversale (57e), puis par Salah, crédité d’un enchaînement sublime en pleine surface et encore contrarié par la base du poteau (58e). Le match s’emballe, et c’est Sterling qui, en contre et en duel avec Alisson, tergiverse trop… (61e). Des attaquants guère inspirés devant la cage, mais un Claudio Bravo qui, quand ses montants ne le suppléent pas, brille sur cette nouvelle frappe de Salah (69e). Le Chilien, qui ne peut rien en revanche sur ce but égalisateur 100 % défense centrale, où Van Dijk remet dans la surface à Joel Matip, décisif de la tête (1-1, 78e), mais sauve les siens devant Naby Keita (83e) puis Salah (87e). Avant que le capitaine Kyle Walker, sur un ultime rush du Pharaon, ne sauve sur sa ligne (90e+1) ! La décision intervient aux tirs au but, où Bravo, dans le droit fil de son match, signe le seul arrêt de la séance devant Georginio Wijnaldum. Pour offrir un 5e Community Shield à City (*), mais Dieu que la saison et la rivalité avec les Reds s’annonce encore une fois alléchante…

(*) Le compteur de Liverpool dans l'épreuve reste bloqué à 15 titres.