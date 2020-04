Le père de Thomas Partey envoie son fils en Angleterre

Il est l’un des piliers de l’Atlético Madrid depuis deux saisons. Thomas Partey, milieu de terrain au volume de jeu presque illimité, sera l’un des Colchoneros les plus courtisés cette intersaison. L’Angleterre, et en particulier, Arsenal font les yeux doux au joueur de 26 ans. Et un nouvel épisode vient confirmer la volonté des Gunners de recruter le Ghanéen cet été.

Dans une interview accordée à Tru FM, Jacob Partey, père de Thomas, a révélé qu'il avait eu des discussions avec son fils sur l'intérêt d'Arsenal. Il a expliqué que son fils était prêt à déménager en Angleterre, mais qu'un potentiel accord dépend en grande partie de l'Atlético Madrid.

« Arsenal a beaucoup de supporters au Ghana »



Jacob Partey a déclaré qu'il serait heureux si son fils rejoignait le club londonien : « J'ai appelé mon fils après avoir entendu les rumeurs et il m'a dit que les rumeurs étaient vraies. Tout dépendra de l'offre de prolongation de l’Atlético Madrid pour mon fils. Si Thomas va à Arsenal, je serai heureux. Arsenal a beaucoup de supporters au Ghana. Ce dont ils discutent maintenant, c'est de savoir comment l'Atlético va le libérer », a-t-il déclaré à la radio sud-africaine.

Neuf ans après son arrivée dans la capitale espagnole, Thomas Partey pourrait franchir une nouvelle étape dans sa carrière en connaissant sa première expérience à l’étranger dès la saison prochaine.