Le message fort de José Mourinho à Tanguy Ndombele (Tottenham)

« Quelqu'un doit réaliser qu'on est en Premier League », a lâché le Special One sur SkySports. « J'espère qu'il va utiliser chaque minute sur le terrain et chaque minute en ayant conscience de ce qu'est la Premier League, pour s'améliorer. Beaucoup de joueurs fantastiques, lors de leur première saison dans un autre pays et pour des raisons diverses, ont du mal. Il y a eu beaucoup d'exemples de ce genre. C'est un joueur de grand talent (Ndombele, ndlr). Il doit savoir qu'il doit faire mieux et savoir que je ne peux pas continuer à lui donner du temps de jeu parce que l'équipe passe avant tout. »