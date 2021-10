Le mea culpa de Cristiano Ronaldo

Manchester United a enregistré dimanche soir l’une des pires défaites de son histoire. Les Red Devils ont été balayés par leurs rivaux de Liverpool et dans des proportions incroyables (0-5). Au sortir de cette partie, les joueurs avaient honte. Certains sont vite allés se cacher en attendant des jours meilleurs, mais d’autres ont fait face à la tempête, à l’instar de Cristiano Ronaldo.

« Nous sommes les seuls à blâmer »

En tant que joueur vedette de cette équipe et leader du vestiaire, le quintuple Ballon d’Or a jugé bon de réagir et surtout s’expliquer auprès des fans. Sur les réseaux sociaux, Il a reconnu que le rendement n’a pas été à la hauteur et a promis un sursaut lors des prochains matches. « Parfois, le résultat n'est pas celui pour lequel nous nous battons. Parfois, le score n'est pas celui que nous voulons. Et c'est de notre faute, uniquement la notre, parce qu'il n'y a personne d'autre à blâmer. Nos fans ont été, une fois de plus, incroyables dans leur soutien constant. Ils méritent mieux que cela, bien mieux, et c'est à nous de les délivrer. Il est temps de réagir ! », a-t-il écrit.