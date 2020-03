Le marché (très) haut de gamme

1 - 200 millions d'euros



🔥 L'évolution de Kylian Mbappé au fil des saisons :

👉 15-16

🏟 14 matchs

⚽ 1 but



👉 16-17

🏟 24 matchs

⚽ 26 buts



👉 17-18

🏟 44 matchs

⚽ 21 buts



👉 18-19

🏟 43 matchs

⚽ 39 buts



👉 19-20

🏟 32 matchs

⚽ 30 buts pic.twitter.com/TrwpBY0wAe



2 - 160 millions d'euros

4 - 150 millions d'euros

8 - 140 millions d'euros



9 - Lionel Messi a inscrit au moins 50 buts lors de 9 des 10 dernières années en club + sélection



2010 - 60 ✅

2011 - 59 ✅

2012 - 91 ✅

2013 - 45 ⛔

2014 - 58 ✅

2015 - 52 ✅

2016 - 59 ✅

2017 - 54 ✅

2018 - 51 ✅

2019 - 50 ✅



Légende. pic.twitter.com/dAZzxk3EXO

9 - 130 millions d'euros

10 - 120 millions d'euros

est le footballeur le plus coté de la planète, en toute logique au vu de son rapport âge - performance - image. Le Real Madrid cherche toujours à l'arracher au PSG. En comparaison, Erling Haaland reste coté à 80 millions d'euros.retrouvera-t-il enfin Barcelone la saison prochaine ? Le feuilleton, inévitable, aura encore lieu. Quant à, il a clamé sa volonté de rester à Manchester City quoi qu'il arrive. Mais bien évidemment, son avenir est lié à celui des Citizens, privés de Coupe d'Europe et dont l'appel est en cours.Sans surprise, les quatre joueurs suivants sont à nouveau des joueurs offensifs, presque tous des attaquants. Ils évoluent tous en Premier League, et dans le lot,est sans doute le moins favori à un transfert. Ce n'est pas aussi évident pour, son coéquipier à Liverpool, encore moins pour(Tottenham), tous les deux régulièrement évoqués du côté du Real Madrid. Quant à, la situation est la même que pour Sterling.Sine voit pas Neymar le retrouver à Barcelone, l'Argentin pourrait provoquer un coup de tonnerre en quittant les Blaugrana.Erling Haaland venant à peine d'arriver, c'est bienqui représente la plus belle valeur marchande pour le Borussia Dortmund.est toujours dans le jeu. C'est plus son arrivée récente au Barça qui maintient son prix, mais si Neymar revient, pourquoi ne pas l'imaginer ailleurs ? En Premier League, par exemple.