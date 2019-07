Le jour où Evra a été retourné par Ferguson

Patrice Evra, qui vient d'annoncer lundi sa retraite de footballeur, s'est longuement exprimé mardi pour Theplayerstribune.com. Il conclut notamment sa lettre sur un souvenir de sir Alex Ferguson, se rappelant la finale de la Ligue des champions 2008 entre Manchester United et Chelsea. Au moment où la musique s'arrête dans le vestiaire, avant le match, il rappelle d'abord qu'on pouvait entendre une mouche voler, comme toujours.

Le légendaire manager écossais a alors dit qu'il n'y avait pas besoin de jouer le match (finalement remporté aux tirs au but), qu'il avait déjà gagné. Il a montré Evra et parlé de ses 24 frères et soeurs, de sa mère ; puis a désigné Wayne Rooney, évoquant son enfance dans un des pires quartiers de Liverpool ; puis Park Ji-Sung, et tout son chemin parcouru depuis la Corée du Sud...

"On a réalisé qu'il parlait d'amitié. On n'était pas seulement une équipe de football, mais des gens du monde entier, de différentes cultures, races et religions. Et on était là, ensemble dans un vestiaire à Moscou, à se battre pour une cause commune. A travers le football, on était devenus des frères. 'C'EST ma victoire !', a-t-il dit. On avait tous la chair de poule, et on a gagné la Ligue des champions. That's Manchester United. That's why I love this game."