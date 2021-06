Comme c'est le cas depuis de nombreuses semaines déjà, le nom de Kylian Mbappé revient en boucle dans les discussions liées au mercato. Partira, partira pas du Paris Saint-Germain, le joueur tricolore est considéré comme l'une des stars majeures d'aujourd'hui et surtout de demain. Mais le Français n'est pas pour autant le joueur le plus cher du monde. C'est du moins ce qu'indique l'Observatoire du football CIES, qui a publié son classement des joueurs possédant la plus grosse valeur marchande.

En tête de cette fameuse liste, c'est Phil Foden qui apparait, avec une valeur estimée à 190.2 M€. Plus surprenante encore, la deuxième place occupée par l'espoir offensif de Manchester United, Mason Greenwood (178 M€). Troisième, c'est encore un international anglais qui se présente, en la personne de Marcus Rashford (159.1 M€). Erling Haaland le suit de près en quatrième position (155.5 M€).

Mbappé, bien plus loin

Premier joueur français de la liste, Kylian Mbappé n'arrive donc qu'en douzième position, avec une valeur annoncée à 118.3 M€. Neymar est quant à lui beaucoup plus loin dans le classement, puisque le Brésilien du PSG ne se classe qu'en 71e position, avec une valeur moitié moindre que son coéquipier parisien (61 M€).