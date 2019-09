Le jeu dangereux de Solskjaer

A la fin de l'année 2018, lorsqu'il avait été poussé à prendre le relais d'un José Mourinho dont les résultats étaient aussi critiqués que son projet de jeu, Ole Gunnar Solskjaer avait suscité une petite euphorie. Les résultats de Manchester United avaient été plus probants, au moins sur le court terme. Puis le soufflé était rapidement retombé... Mais alors qu'il approche tout doucement de son premier anniversaire sur le banc de touche du club le plus titré d'Angleterre, le technicien norvégien peine à redonner des couleurs à son équipe.

C'est pourtant lui qui a eu le loisir de façonner le groupe à son image durant l'été, et hormis un succès marquant (4-0) lors de la première journée de Premier League face à Chelsea, les Red Devils n'ont depuis pas réussi à glaner la moindre victoire en championnat, contre Wolverhampton, Crystal Palace et Southampton. Et voilà comment compter, déjà, 5 et 7 points de retard, respectivement sur Manchester City et le Liverpool FC, à la bagarre pour le fauteuil de leader. Malgré tout, Solskjaer persiste et signe, il exerce dans un environnement idéal. "Nous souhaitons obtenir les résultats que nous estimons mériter. Nous entrons dans une période chargée, et nous ne voulons plus être derrière Tottenham, Chelsea ou Arsenal", a expliqué l'intéressé ce vendredi face à la presse, à la veille de la réception de Leicester City à Old Trafford (16 heures), pour le compte de la 5e levée du championnat.

"Le plus grand et le meilleur club du monde" Ole Gunnar Solskjaer

"Je ne veux pas trop parler de Leicester. Je les considère comme une bonne équipe, mais Manchester United est le plus grand et le meilleur club du monde", a-t-il ajouté,et ce alors que les Mancuniens n'ont plus gagné la Premier League depuis 2013, leur dernier titre majeur remontant à 2017 avec un succès en Ligue Europa. Le meilleur club du monde compte donc trois points de retard sur les Foxes en cette mi-septembre. Ou comment Ole Gunnar Solskjaer se soumet de lui-même à une forte pression, et fragilise sa position, surtout en cas de résultat défavorable à domicile contre la troupe de Brendan Rodgers.

Et pour ajouter à cela, le successeur du "Special One" fait de Paul Pogba l'un des tout meilleurs de la planète à son poste, et certifie qu'il peut également s'appuyer sur le meilleur gardien de but du monde. "C'est le meilleur du monde, et nous avons pu le voir ces dernières années", a-t-il commenté au sujet de David De Gea. En oubliant délibérément ces erreurs des derniers mois et sa relégation au poste de numéro deux en sélection nationale, derrière Kepa Arrizabalaga ? Si véritablement MU était aussi bien dotée en talent, le seul responsable des piètres résultats enregistrés serait alors... le manager. A vouloir défendre ses joueurs envers et contre tous, Ole Gunnar Solskjaer ne se place-t-il pas en porte-à-faux vis-à-vis de sa direction ?