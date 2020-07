Le geste peu fair-play de Bernardo Silva envers Liverpool

Bernardo Silva was having absolutely none of that guard of honour for Liverpool 👏❌ pic.twitter.com/Be0lsk5OcZ

Guardiola a vu des joueurs de Liverpool concentrés

Jeudi soir, Manchester City a infligé une giffle lourde à Liverpool, bien que déjà champion d'Angleterre pour cette saison (4-0). Pep Guardiola avait promis une haie d'honneur par respect pour la saison réalisée par les Reds, et elle s'est déroulée."Je pense que nous avons prouvé notre mentalité et à quel point City est une équipe incroyable. Cela ne vous plaît pas qu’une autre équipe puisse être championne, même avec le niveau de City ? C’est aussi une surprise", a estimé le coach des Reds, après la rencontre. Pep Guardiola, lui, s'est montré fier du match de ses joueurs, alors que son équipe est encore en course en FA Cup et en Ligue des champions : "Nous avons battu les champions, une équipe extraordinaire. Nous sommes courageux pour jouer, ils sont courageux pour jouer. Nous avons eu le courage de jouer dans les petits espaces.C'est important.", a-t-il commenté au sujet des Reds en conférence de presse.