Le dernier mot pour Liverpool

La dernière fois qu'ils s'étaient croisés, les Spurs avaient vu les Reds soulever la Ligue des champions au terme de la finale de la Coupe d'Europe, début juin à Madrid (2-0). Tottenham a bien failli prendre sa revanche, ce dimanche en Premier League, mais Liverpool a encore eu le dernier mot (2-1). Cette fois, les hommes de Mauricio Pochettino ont rapidement pris l'avantage mais ont fini par craquer quand même.

Cueilli d'entrée en finale de la C1, Tottenham est parti à 100 à l'heure à Anfield avec un rush de Sissoko pour lancer Son. Renvoyé par la barre, son tir a été repris par le renard Kane (0-1, 1ère). Une semaine après leur premier match nul de la saison à Manchester United (1-1), les Reds ont encore été contraints de courir après le score. Cette fois, Liverpool s'est employé à réagir immédiatement. Mais les partenaires d'Alexander-Arnold et Robertson, encore omniprésents dans les couloirs, ont longtemps buté sur Gazzaniga.

Au point de s'exposer au hold-up des Spurs lorsque Son a touché la barre en contre-attaque, après avoir dribblé Alisson (48e). Et la doublure de Lloris a fini par craquer sur une volée d'Henderson (1-1, 52e). De retour après son absence notable à Old Trafford, Salah a transformé un penalty judicieusement obtenu par Mané (2-1, 75e). Fort d'un neuvième succès en dix matches, les leaders de Premier League reprennent leur marche en avant avec six points d'avance sur Manchester City. Et relèguent à 16 points un Tottenham qui commence à maudire ces Reds...