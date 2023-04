Le constat lucide d’Arteta après la gifle reçue face à Manchester City

Mikel Arteta s’incline. Ce mercredi, Arsenal a subi une lourde défaite sur la pelouse de Manchester City (4-1) marquant un tournant dans la course au titre. Les Citizens, s’ils comptent toujours deux points de moins que les Gunners, ont leur destin en main avec deux rencontres à rattraper. A l’Etihad Stadium, le choc tant attendu entre les deux prétendants au sacre de Premier League n’a jamais vraiment eu lieu, tant les coéquipiers de Kevin De Bruyne ont dominé les débats. Après la rencontre, Mikel Arteta a reconnu l’écrasante supériorité de Manchester City mais veut continuer de croire au titre.

« On a perdu face à une formation exceptionnelle »

« Manchester City était la meilleure équipe, notamment en première période. On a perdu face à une formation exceptionnelle, on le sait. Nos joueurs ont beaucoup souffert. On a concédé beaucoup trop d'occasions, on a été punis et on aurait pu l'être davantage encore. Je ne pense pas qu'on ait eu peur. On a juste manqué de maîtrise même si l'équipe a fait de son mieux. On doit l'accepter. On doit accepter qu'ils aient été meilleurs que nous et que l'on doit s'améliorer. Ce soir, on était loin de City. Maintenant, il reste cinq matches à jouer, cinq. Nous n'allons pas abandonner. On va tout donner dans les prochains matches pour les remporter. »