Le conseil d'un ancien Lion de la Teranga à Sadio Mané

Confiné avec sa famille à Dakar, Diomansy Kamara a accordé une interview à la presse sportive panafricaine. Amené à se prononcer sur l'avenir de Sadio Mané, son prédécesseur en équipe nationale sénégalaise a estimé que la victoire au Ballon d'Or passait sans doute par un changement de club, pour celui que le Real Madrid suit avec intérêt (et « Le Real ne se refuse pas », selon Kamara). « Sadio Mané doit continuer à travailler et peut-être changer de club parce que Liverpool n'a pas forcément joué en sa faveur », a estimé l'ancien attaquant de Fulham. L'examen des faits ne donne pas vraiment tort à celui qui fait partie des consultants de Canal + Afrique.

Klopp avait choisi Van Dijk

Si le club de Liverpool n'avait pris position pour aucun de ses sept joueurs nommés, l'entraîneur des Reds, Jürgen Klopp s'était prononcé, après la clôture des votes, faisant du défenseur néerlandais son favori. « Si vous donnez le Ballon d’Or au meilleur joueur de sa génération, alors il faut le donner chaque année à Lionel Messi. Mais si vous le donnez au meilleur joueur de la saison dernière, dans ce cas c’était Virgil van Dijk, avait confié le manager allemand. Je ne sais pas exactement ça marche, mais c’est comme ça que je vois les choses. Le meilleur joueur de tous ? C’est Lionel. Le meilleur joueur de la saison passée ? C’est Virgil. On va voir. » Et on a vu : Van Dijk a terminé deuxième, à quelques unités de Lionel Messi, quand Sadio Mané échouait au pied du podium (4eme), largement distancé par l'Argentin.