Le choc pour Manchester City

5 - Jamie Vardy a inscrit 5 buts face à Manchester City en Premier League depuis 2014/15, meilleur total en compagnie de Sadio Mané. Poison. #MCILEI pic.twitter.com/Pip90FCZSr

— OptaJean (@OptaJean) December 21, 2019

Leicester battu par les deux mastodontes

Manchester City a de la ressource. Moribonds ces dernières semaines et légèrement distancés par Leicester City en Premier League, les hommes de Pep Guardiola ont remporté le choc face aux Foxes, ce samedi (3-1) dans le cadre de la 18eme journée de Premier League. Dans une rencontre très intense, les Citizens ont d’abord été menés. Bien lancé par Barnes en profondeur,(0-1, 22eme). L’international anglais, qui apprécie particulièrement les confrontations face aux Skyblues (il a inscrit cinq buts face à cet adversaire, aucun autre joueur n’a fait mieux), caracole en tête du classement des buteurs, avec 17 réalisations.Globalement dominateurs, les champions d’Angleterre en titre ont renversé la vapeur avant la pause. Une nouvelle fois titulaire, Riyad Mahrez a remis les deux équipes à égalité (1-1, 30eme) avec un peu de réussite, à la suite d’un renversement de jeu de Benjamin Mendy. Ilkay Gundogan, sur penalty (2-1, 43eme) et Gabriel Jesus, à l’affût (3-1, 69eme), ont concrétisé la maîtrise des locaux., ne méritait pas mieux. Les joueurs de Brendan Rodgers n’avaient plus perdu depuis le 5 octobre dernier. C’était face au leader Liverpool.