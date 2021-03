Thomas Tuchel est en train de réussir son pari à Chelsea. Le coach allemand chassé du PSG par Leonardo la veille de Noël, est un véritable cadeau pour les supporters des Blues, tant son équipe présente des garanties ludiques et excelle en termes de résultats depuis son arrivée. Illustration encore ce soir face au Everton de Carlo Ancelotti. C'est à la demi-heure de jeu que la machine bien huilée du technicien allemand allait prendre l'avantage. Hudson-Odoi alimentait Alonso. Ce dernier effectuait un centre puissant vers Havertz, dont la reprise directe se trouvait déviée par Godfrey pour prendre Pickford à contre-pied. 1-0, le score au repos, alors que les locaux ont dominé la possession à hauteur de 67% du temps et se sont signalés par une autre opportunité d'Alonso, qui voyait sa tentative repoussée par une parade réflexe de Jordan Pickford.

La première période était terne, la deuxième allait l'être un peu moins. Pickford devait d’ailleurs intervenir sur un sublime coup franc d'Alonso pour sauver les siens et maintenir les visiteurs la tête hors de l'eau. Mais le portier des Toffees allait concéder un pénalty après s'être fait crocheter par un Havertz lancé dans la profondeur peu après l'heure de jeu. Jorginho se chargeait d'exécuter la sentence pour marquer son sixième penalty de la saison. mais tout n'est pas rose chez les Blues. Timo Werner est toujours en pleine crise de confiance. Le buteur allemand allait buter à deux reprises sur le portier adverse et rater des occasions bien nettes. Mais malgré son manque d'inspiration qui s'étire, Chelsea a réussi sa mission (2-0). Et on peut en dire autant de Tuchel depuis son arrivée. 11 matches sans défaite dans toutes les compétitions pour les Blues.