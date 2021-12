Le Bayern Munich est en pourparlers avancés pour recruter Raphinha, l'ailier de Leeds United. Selon TNT Sports, le Bayern a soumis une offre de 50 millions d'euros à Leeds pour l'international brésilien et un accord serait sur le point d'être conclu. En effet, cette source brésilienne affirme qu'un terrain d'entente est très proche entre les différentes parties.

Le Bayern vise Raphinha

Raphinha a rejoint Leeds en provenance de Rennes en 2020 et a depuis contribué à 14 buts et 10 passes décisives en 47 apparitions pour le club du Yorkshire. Le Brésilien est sous contrat avec Leeds jusqu'en 2024. À noter que Raphinha est très apprécié par Tite, qui, il y a quelques mois, lui a offert ses premières sélections avec le Brésil.