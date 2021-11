Le Barça veut du lourd cet hiver

Les Blaugrana seraient désireux de se renforcer au cours de l'hiver, après avoir suffisamment amélioré leurs finances pour avoir une certaine marge de manœuvre. Le Barça n'a pas pu dépenser d'argent pendant l'été en raison de son plafond salarial, mais après les départs de Lionel Messi et Antoine Griezmann, il existe désormais de la marge.

Sterling et Torres, le Barça lorgne City

L'un de ces ajouts sera probablement un ailier, et selon Mundo Deportivo, deux joueurs sont concernés. La star de Manchester City Raheem Sterling a été mentionnée ces derniers mois, mais c'est une autre star de City qui attirerait l'attention. Ferran Torres, l'ancienne star de Valence et l'actuelle star espagnole, serait dans le radar des Blaugrana. Torres est sous contrat avec City jusqu'en 2025 et fait partie intégrante des plans de Pep Guardiola. Il est donc peu probable que le Barça l'obtienne, à moins de payer une très grosse somme. En revanche, le Barça pourrait avoir plus d'espoir avec le RB Leipzig et la star espagnole Dani Olmo.