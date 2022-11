Le FC Barcelone a ouvertement déclaré que la recherche de joueurs libres était l'une de ses politiques sur le marché des transferts, ce qui a conduit à une réduction de ses cibles sur le marché. Ces dernières semaines, les Blaugrana ont été liés à des joueurs comme Jorginho et Diogo Dalot, mais une nouvelle option, un peu plus inattendue, a émergé.

Le Barça et la Juve à l'affût

Selon The Standard, l'attaquant de Crystal Palace, Wilfried Zaha, est dans le collimateur des Blaugrana. L'international ivoirien a été mentionné comme une cible pour Arsenal et Chelsea ces dernières semaines, mais le FC Barcelone est également dans le collimateur. Les géants italiens de la Juventus seraient également intéressés par Zaha. Il semble que le joueur de 29 ans aura le choix entre plusieurs clubs européens l'été prochain. La Vieille Dame est en difficulté en attaque depuis que Federico Chiesa s'est blessé la saison dernière. Le FC Barcelone, lui, dispose déjà d'un large éventail d'options offensives, mais cela laisse peut-être entrevoir de futurs développements.