L'appel du pied de Wilshere pour Arsenal

Finalement, l'herbe n'était pas tellement plus verte ailleurs. Formé à Arsenal et Gunner professionnel dix ans durant (2008-2018), Jack Wilshere avait finalement quitté l'Emirates Stadium pour gagner du temps de jeu ailleurs. En effet, durant ses dix ans avec Arsenal, le Britannique avait été envoyé en prêt du côté de Bolton (2010), puis à Bournemouth (2016-2017), et n'était plus dans les plans de son nouvel entraîneur. L'occasion pour lui de signer à West Ham pour trois ans, le 9 juillet 2018.

"Je suis un homme d'Arsenal"

Mais deux ans plus tard, Jack Wilshere est déjà libre de tout engagement, lui qui a résilié son contrat le 5 octobre dernier. En échec chez les Hammers, le milieu de terrain de 28 ans est donc à la recherche d'une nouvelle aventure et avoue lorgner à nouveau du côté de l'Emirates. C'est du moins ce qu'il a révélé ce mercredi lors d'un podcast avec ITV Football Football Show : "Je suis un homme d'Arsenal, mais il n'y a rien. Je n'ai parlé avec personne, mais ce serait un rêve."



Lucide, l'ancien Gunner précise cependant : "Je ne suis pas assez stupide pour ne pas savoir qu'il n'y a probablement aucune chance que cela arrive, mais je suis un homme d'Arsenal, j'aime ce club et je veux le voir réussir." Douzième avec son équipe, et à la peine en Premier League, Mikel Arteta aura peut-être entendu le message.