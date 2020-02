Laporte désigne le Real favori contre City en Ligue des champions

Manchester City ne conservera sans doute pas son double titre de champion d'Angleterre étant donné l'écart de 22 points avec Liverpool. En revanche, les Citizens peuvent espérer réaliser une belle performance en Ligue des champions. Aymeric Laporte, qui revient d'une grave blessure survenue en août dernier, a parlé de cela dans un entretien accordé à Téléfoot en marge du huitième de finale face au Real Madrid de Zinédine Zidane.



Lucide, le défenseur central français a reconnu le favori pour la confrontation : "Quand on joue l’une des meilleures équipes du monde actuellement… je pense qu’ils sont favoris vu leur vécu en Ligue des champions mais on peut leur faire mal avec les joueurs qu’on a", a jugé Laporte. Il a été touché par les éloges de Pep Guardiola qui l'avait décrit comme le " meilleur défenseur central gaucher " : "C’est le meilleur entraîneur du monde qui te le dit donc c’est touchant. Il faut rester les pieds sur terre et au sommet tout le temps."



Cet été, l'Euro 2020 pourrait voir Aymeric Laporte avec les Bleus, c'est du moins ce qu'il espère alors que le sélectionneur national, Didier Deschamps a eu des discussions avec lui : "Je surveille toutes les listes. J’espère que j’y serai. J’ai parlé avec Didier Deschamps de revenir. Forcément, l’Euro si c’est possible, ce serait bien", a commenté le central.