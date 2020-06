Clap de fin pour le natif de Gennevilliers. Le club du FK Zalgiris Vinius annonce la retraite de David N'Gog, l'attaquant français international espoir. L'ancien joueur du PSG et de Reims stoppe sa carrière à 31 ans.

Une Coupe de la Ligue avec Paris

Un arrêt prématuré qui conclut une carrière très internationale. Après être formé au PSG et remporté la Coupe de la Ligue 2008, N'Gog a joué à Liverpool (93 matchs, 19 buts) puis Bolton (91 matchs, 16 buts). Après un bref passage à Swansea l'attaquant est rentré en France, à Reims (48 matchs, 10 buts). Un retour avant des piges à Panionios (Grèce), Ross County (Ecosse), Budapest (Hongrie) et enfin Zalgiris (Lituanie).



Aliaksejus Baga, l'entraîneur de Vilnius, n'a pas caché sa surprise mais salue son professionnalisme : « Son dévouement de haut-niveau n'est plus a prouver. Je suis tellement content d'avoir pu travailler avec lui. Bien sûr, c'est dommage qu'il termine sa carrière quand il est encore jeune, mais c'est son choix et je lui souhaite tout le meilleur. »