Lampard : « Kanté est fondamental à Chelsea »

N’Golo Kanté continue d’être annoncé sur le départ. Ce samedi matin, son nom fait même la une des journaux italiens, avec un raid évoqué de l’Inter Milan pour son recrutement. Pourtant, l’international tricolore se sent toujours aussi bien dans son club de Chelsea. Et, surtout, Frank Lampard, le manager de l’équipe londonienne, n’a aucune envie de le vendre. Il l’a encore rappelé à l’occasion de sa dernière sortie médiatique.

« Je veux garder N’Golo »

"Je pense que presque tous les clubs du monde voudraient N'Golo Kante, a déclaré l’entraineur anglais à BBC Radio 5 Live. J'ai également vu les rumeurs qui circulent. C'est un joueur et une personne incroyables et je ne veux certainement pas le perdre. Il est fondamental dans ce que j'essaie de faire. On peut évidemment parler des joueurs offensifs que nous avons mais de quelqu'un comme N'Golo et du travail qu'il fait au milieu de terrain ».

N'Golo Kanté is going... NOWHERE ❌ 🗣️🎙️ Chelsea manager Frank Lampard joined us on the Friday Football Social alongside @DFletcherSport and @DionDublinsDube #bbcfootball #CFC pic.twitter.com/ascatvXTU0 — BBC 5 Live Sport (@5liveSport) September 11, 2020

Lampard est également revenu sur la campagne 2019/2020 assez délicate qu’a connue l’international tricolore. Il lui a trouvé des circonstances atténuantes en indiquant : « Ce fut une année difficile pour lui l'année dernière à cause des blessures. Il a attaqué la saison avec une blessure et c'était un effet domino tout au long de l'année. Il y avait une sorte d’usure après 4,5 ans de matches sans interruption, et aujourd’hui je suis impatient de l’avoir dans les meilleures conditions. Il a l'air frais et bien sûr, je veux garder N'Golo.»