Lampard en veut (un peu) à Deschamps

Après Kylian Mbappé, Didier Deschamps a aussi dû ménager N'Golo Kanté durant le dernier rassemblement de l'équipe de France (victoire 1-0 en Islande, puis nul 1-1 face à la Turquie). Sauf qu'à l'inverse du Parisien, le sélectionneur a gardé son milieu de terrain près de lui, sur le banc. Logique pour l'Islande, puisque c'est à l'échauffement qu'il a ressenti une gêne aux adducteurs. Moins pour la Turquie, trois jours plus tard, et Frank Lampard n'a pas manqué de le regretter en conférence de presse.

"La situation aurait dû être gérée de meilleure façon"

"On avait communiqué avant la trêve, c'était décidé qu'il ne devait pas jouer le deuxième match, mais il était sur le banc, peste ainsi le technicien de Chelsea. La situation aurait dû être gérée de meilleure façon, il aurait pu revenir plus tôt avec nous afin de se soigner. Il n'était pas prêt, c'était clair. Et il ne l'est toujours pas." Didier Deschamps, après le match en Islande, parlait d'une "gêne", une "sensation où il n'était pas à l'aise". "Ça pouvait peut-être s'aggraver si je le faisais jouer, estimait-il, mais je ne pense pas que ce soit trop important."

Jusqu'à la dernière minute, le coach des Bleus espérait donc l'aligner contre la Turquie. Ou au moins jusqu'à l'entraînement de veille de match, dimanche, puisque c'est cette "deadline" qu'avait fixée Didier Deschamps pour se décider. Entre le PSG pour Kylian Mbappé, Chelsea pour N'Golo Kanté et aussi le Bayern pour Lucas Hernandez, "DD" avait donc décidé de se mettre les clubs à dos en ce mois d'octobre. Mais Niko Kovac, le coach du Bayern, a finalement dit qu'il était content que Lucas Hernandez (touché au genou) ait joué avec la France, alors...

