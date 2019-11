En plein changement de cycle, le Bayern Munich risque de faire parler de lui dans les mois à venir. Niko Kovac a quitté le club, un nouveau président - Herbert Hainer - a débarqué et le champion d’Allemagne est en quête d’un nouveau technicien, au plus tard pour le début de la saison prochaine. Le nom de Pep Guardiola, qui a déjà officié sur le banc bavarois entre 2013 et 2016, a ainsi été évoqué, la rumeur revenant avec insistance ces derniers jours. Et Josep Maria Orobitg, son agent, y a répondu au micro de Spox : « Dans le foot, il n'y a jamais rien de sûr. J'ai parlé avec Pep mercredi dernier, et rien n'avait changé : il se sentait bien à Manchester City, mais aussi dans la ville et avait toujours un contrat jusqu'en juin 2021. Et sur le sujet de l'avenir de Pep, seulement la presse m'a contacté », a-t-il expliqué.



Le nouveau président du Bayern, lui, avait botté en touche à ce sujet : « Pep Guardiola est un grand entraîneur, mais il a un contrat avec Manchester City. Maintenant, je dirais : attendons que le conseil d’administration s’approche de nous. Ensuite, nous examinerons toutes les solutions de rechange. Mais en principe, nous voulons avoir le meilleur entraîneur au Bayern Munich ». Et Guardiola fait évidemment partie des meilleurs.