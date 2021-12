L’agent de Lukaku sort les crocs

L'agent Federico Pastorello affirme que le buteur belge Romelu Lukaku ne regrette pas son retour à Chelsea. Lukaku a retrouvé le chemin des filets pour les Blues lors de la victoire sur Aston Villa dimanche. Pastorello a déclaré qu'ils étaient tous les deux heureux du transfert du joueur depuis l'Inter Milan. "Romelu a pris une décision, qui était une décision que nous avons partagée", a déclaré Pastorello, alors que Lukaku a été souvent critiqué par les médias depuis son arrivée à Stamford Bridge.

L'agent de Lukaku le défend

"Maintenant, il a fait un retour fracassant en marquant un but et en obtenant un penalty [contre Aston Villa hier]", a-t-il poursuivi, "Je suis sûr qu'il fera de grandes choses et sera un joueur clé pour Chelsea cette saison". "Nous sommes heureux de la décision que nous avons prise", a encore maintenu le représentant de l'international belge