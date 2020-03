La vice-présidente de West Ham appelle à « l’annulation » de la Premier League

Dans sa chronique pour le quotidien The Sun, Karren Brady, la seule femme dirigeante dans le football professionnel anglais, a livré son avis pour ce qui est de la suite à donner au championnat anglais après l’interruption des matches. Pour elle, il serait logique que cette campagne de Premier League soit déclarée « nulle et non avenue ». Une hypothèse pour laquelle pourraient très bien opter les différents clubs de l’élite jeudi prochain, à l’issue d’une réunion extraordinaire et qui fera suite à celle de l’UEFA.



Karren Brady, la vice-présidente de West Ham, envisage que la saison de Premier League soit « annulée » - Foot - Coronavirus ⁦@OL⁩ ⁦@FFF⁩ ⁦@RoxaMaracineanu⁩ tous les pays sont touchés par cette pandémie et doivent apporter des réponses ? https://t.co/bYLua3BHni

— Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) March 14, 2020

Aulas s'empresse d'applaudir Brady

La pandémie du Coronavirus aura donc été dévastatrice à tous points de vue. Et le club qui pourrait le plus en souffrir sportivement c’est Liverpool. Brady en convient : « Oui, ça serait un rude coup pour Liverpool, qui aurait la sensation de se faire voler le titre qu'il attend depuis 30 ans ». West Ham, en revanche, n’aurait pas à s’en plaindre vu qu’il est actuellement en lutte pour sauver sa place parmi l’élite. La position de la dirigeante de West Ham est comparable à celle que tient Jean-Michel Aulas en France. Le président lyonnais n’a d’ailleurs pas tardé à saluer la proposition émise par la directrice des Hammers.