La très grosse offre de Newcastle pour Gosens

Après avoir obtenu Kieran Trippier de l'Atletico Madrid et Chris Wood de Burnley cet hiver, les Magpies ont déjà commencé à dépenser sous la houlette de leurs riches propriétaires et Robin Gosens est le prochain joueur sur leur liste de cibles. Sky Sport Italia rapporte que le club de Premier League en difficulté pourrait faire une offre formelle ce mois-ci pour tenter d'attirer Gosens loin de Bergame, où il a disputé la Ligue des champions lors des trois dernières saisons.

Salaire augmenté pour Gosens

On pense qu'un transfert dans le nord-est de l'Angleterre ferait grimper le salaire de l'Allemand à environ 3,5 millions d'euros par an, soit plus de trois fois ce qu'il touche actuellement à l'Atalanta. D'autres rapports en Italie indiquent que l'Atalanta n'a pas l'intention de laisser Gosens quitter le club en janvier. Les dirigeants de Bergame s'attendent à ce qu'il revienne de sa blessure dans les deux prochaines semaines.