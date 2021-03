La prochaine destination de Luis Suarez connue

Luis Suarez envisagerait-il un retour à Liverpool, où il a passé trois saisons et demie de 2011 à 2014 ? L'attaquant uruguayen a joué un rôle clé dans la course au titre de Liga de l'Atlético Madrid cette saison, avec pas moins de 19 buts en championnat. Les Reds seraient désireux de renforcer leurs options offensives et Suarez serait en tête de leur liste. La cellule de recrutement du club anglais penserait donc à proposer une offre en bonne et due forme pour l'attaquant des Colchoneros dès l'été venu, selon Fichajes.

Klopp adore Suarez

Le boss des Reds Jürgen Klopp voudrait ajouter de l'expérience à sa ligne d'attaque et peut difficilement faire mieux avec Suárez, 34 ans. Le "Pistolero" uruguayen a marqué 82 buts en 133 apparitions pour les Merseysiders lors de son passage à Liverpool avant de rejoindre le FC Barcelone.