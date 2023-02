Liverpool a subi ce mardi soir contre le Real Madrid, la plus lourde défaite de son histoire en Ligue des Champions. Les Reds se sont inclinés 5-2 après avoir mené 2-0 au terme du premier quart d'heure. Une défaite très lourde à encaisser pour les hommes de Jurgen Klopp, mal en point en championnat et désormais presque éliminés de la Ligue des Champions, à moins d'un exploit incommensurable sur la pelouse du Real Madrid dans trois semaines.

Les Reds balayés par la presse

Quand il s'agit du ballon rond, la presse anglaise n'est jamais tendre. Ce mercredi, elle n'a pas dérogé à la règle en étant très dure avec le club de Liverpool. The Sun, habitué aux Unes très piquantes s'est targué d'un "Di5grace" pour commencer en douceur. Ils rajoutent ensuite dans le corps du texte : "il va falloir se trouver une âme et se regarder dans le miroir". Cruel. Le Daily Mirror écrit qu'un Liverpool "chancelant en a pris cinq en 46 minutes contre le Real" pendant que le Daily Express décrit les Reds comme "réduits en lambeaux". Le Daily Mail ne se cache pas non plus et titre "Humiliation". Enfin, The Times parle d'une "capitulation totale" du vice-champion d'Europe.