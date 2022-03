Wayne Rooney et Cristiano Ronaldo ne sont pas les meilleurs amis au monde. On le savait depuis 2006 et l’accrochage qu’ont eu les deux joueurs à l’occasion de la Coupe du Monde en Allemagne, mais on pensait les deux stars revenues à de meilleurs sentiments. Il n’en est rien apparemment. Quand il est amené à parler de CR7 aujourd’hui, « Wazza » n’en dit pas que du bien.

"Ronaldo est terriblement ennuyeux"

Rooney s’est confié dans une interview à The Sun. Interrogé sur la personnalité du quintuple Ballon d’Or, avec lequel il a joué pendant cinq ans, il a déclaré : « A l’époque, c’était un excellent joueur, mais il était terriblement ennuyeux. Aujourd'hui, il est un peu moins bon comme joueur et il doit être toujours aussi ennuyeux ». Le Portugais appréciera.



Rooney est aussi revenu sur leur fameuse engueulade d’il y a seize ans. Selon lui, cet épisode n’a eu strictement aucun impact sur leur relation. "Je n'ai aucun problème avec Cristiano, quel qu'il soit. Je lui ai parlé dans le tunnel et je lui ai dit: 'Je n'ai aucun problème à ce que tu me fasses expulser', parce que j'avais passé la première mi-temps à essayer de le faire expulser pour un plongeon. Je suis Anglais, il est Portugais. Quand nous jouons, je n'en ai rien à faire de lui. Ce n'est pas mon pote. Mais quand nous avons terminé, nous sommes à nouveau copains".



Que Ronaldo se rassure, il n’est pas le seul à en prendre pour son grade de la part de Rooney. Rio Ferdinand a aussi eu droit à quelques railleries de la part de l’ancien international anglais. « Rio est un excellent joueur, mais il est juste arrogant. On vous paye beaucoup à Man United pour mettre le ballon dans les buts, alors faites-le. J'ai dit : 'Fais ton travail, et donne-moi le ballon, donne le ballon à Ronaldo. Arrête de rester là à faire n'importe quoi'. Rio est un bon garçon mais il oubliait parfois qu'il était un défenseur ». Heureusement que ce deux-là ne se croisent plus dans un vestiaire.