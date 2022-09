La grosse annonce de Riyad Mahrez sur son futur

Riyad Mahrez vient d’admettre qu’il souhaitait boucler sa carrière à Manchester City. Depuis qu'il a quitté Leicester City pour l'Etihad, le joueur de 31 ans a soulevé huit distinctions majeures et marqué 63 buts pour les Sky Blues. Il se plait dans ce club et le fait d’avoir perdu sa place de titulaire depuis l’entame de la saison n’altère en rien ses plans personnels. "Je veux définitivement terminer ma carrière à City et jouer aussi longtemps que je le peux. Je pense que je peux encore jouer pendant longtemps. Nous verrons ce que l'avenir nous réserve après le football", a-t-il déclaré.

Mahrez veut rester dans le football après sa carrière

Et quand on lui demande ce qu’il compte après avoir raccroché les crampons, l’ancien havrais répond : "Je ne sais pas. Je suis toujours en train de réfléchir. J'aime le football donc ce sera difficile d'en sortir".

Il a ajouté : "Certaines personnes veulent réussir dans plusieurs choses, pour moi la seule chose était le football. J'ai quitté l'école à 17 ans et je me suis consacré à 100% au football, j'ai essayé de tout donner et heureusement, j'ai réussi. Ce n'était pas facile, ça ne l'est toujours pas, mais il faut faire beaucoup de sacrifices. A la fin, quand tu fais tout, c'est ton destin". Un destin doré pour celui qui est désormais considéré comme l’un des meilleurs joueurs algériens de tous les temps.