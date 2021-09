La gestion de Saliba ? Arsenal est coupable !

Un joueur d'Arsenal qui n'a jamais joué pour les Gunners. William Saliba a trouvé du temps de jeu ailleurs afin de progresser. Coûtant une somme importante en 2019, le défenseur n'a disputé aucun match avec les Londoniens. D'ailleurs, Mikel Artera l'avait placardisé en équipe réserve. Le joueur formé à l'ASSE, a donc décidé de partir en prêt pour se relancer. Après avoir endossé le maillot de Nice, Saliba, très en forme, poursuit un nouveau prêt en jouant du côté de l'OM. Au regard des performances décentes du joueur, les Gunners ont été désignés coupables concernant leur gestion.

Arsenal aurait dû donner sa chance à William Saliba ?

Un ancien coéquipier de Saliba est monté au créneau pour parler de son incompréhension auprès du média Le 10 Sport. Loïc Perrin a pointé du doigt la décision des Gunners de ne pas faire confiance au jeune défenseur français. « Je ne comprends pas comment ils n’ont pas pu l’essayer au moins une fois », a déclaré l'ancien capitaine de Saint-Étienne. « Quand tu l’observes depuis ses débuts à Saint-Etienne… Il est flegmatique, froid, lucide. Dans les un contre un, il a des appuis extraordinaires et s’en sort toujours. En plus, c’est un super gamin dans un groupe », a-t-il dit en louant les qualités de William Saliba. « A Nice, après de longs mois sans jouer, il est bon tout de suite alors que Nice était dans une mauvaise passe. Et à Marseille, dans une atmosphère de fou, même chose. Il ne s’enflamme jamais. Il aurait pu apporter à Arsenal », a regretté Perrin.